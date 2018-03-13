«Пусть грехи замаливают»: в Общественную палату не хотят пускать религиозные конфессии

Члены южноуральского парламента рассмотрели кандидатуры в новый состав областной Общественной палаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 23 претендентов, представленных комитету по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, на сегодняшнем заседании депутаты утвердили 19 человек.

Среди них бывший первый замглавы Челябинска Сергей Козлов, чемпион России и Европы по бадминтону Владимир Иванов, председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко, руководитель областного совета родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Елена Сыркина, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, митрополит Челябинский и Миасский Никодим (Юрий Чибисов) и другие.

В ходе обсуждения представленных на конкурс заявок один из членов заксобрания высказал сразу несколько возражений. Первое касалось включения в состав общественной палаты представителей религиозных конфессий.

«Когда мы вмешиваем в светские мероприятия религию – это неправильно. Они должны грехи наши замаливать перед Господом», – внезапно заявила депутат ЗСЧО Ольга Мухаметьярова.

Против отделения церкви от государства тут же выступил присутствовавший на комитете председатель ЗСЧО Владимир Мякуш, заявив, что представители религиозных объединений являются частью населения и представляют общество.

Его поддержал другой кандидат в члены общественной палаты, ранее возглавлявший комитет по регламенту и депутатской этике Заксобрания г-н Козлов: «Если они идут в Общественную палату, значит, им необходима связь с населением».

Второй проблемой при утверждении нового состава палаты, по мнению г-жи Мухаметьяровой, стало неравное количество в списке кандидатов от обоих полов. «Давайте соблюдать квотирование мужчин и женщин в Общественной палате. У нас очень мало женщин!», – призвала парламентарий коллег. Тут уже не стерпел глава комитета Анатолий Брагин: «Ольга Ивановна, мы объявили конкурс, все заявки рассмотрели и, кстати, ни одну женщину из числа претендентов не отклонили».

Как выяснилось, не прошли отбор коммерсант Марат Бикбулатов, член городской общественной палаты Сергей Головко, директор регионального благотворительного фонда «Мост» Евгений Тимофеев и архитектор Сергей Якобюк.

Напомним, срок полномочий действующего состава общественной палаты Челябинской области истекает 22 апреля.

Следующим этапом формирования нового состава на ближайшие три года станет утверждение 19 кандидатов на ближайшем заседании Заксобрания Челябинской области. Еще по 19 претендентов по закону должен предложить южноуральский губернатор по представлению общественных объединений и члены действующей общественной палаты региона.

Челябинск, Юлия Димова

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