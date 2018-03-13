Челябинка не смогла доказать суду, что лишилась комнаты по вине полицейских

В Челябинске суд отказался возвращать жилую комнату жертвам «черного» риелтора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского районного суда, с иском о признании недействительным договора купли-продажи комнаты площадью 13,1 квадратных метра обратилась собственница спорного помещения.

Заявительница и ее мать указали, что на протяжении нескольких лет сдавали комнату в аренду мужчине. Согласно исковому заявлению, сделок с квартирой собственницы не заключали, никакие документы не подписывали.

Тем не менее, в госорганах имеется документ о продаже одной из комнат тому самому квартиросъемщику, сделка датирована 29 октября 2004 года.

Впоследствии мужчина продал комнату третьим лицам. Новые владельцы также перепродали имущество. В итоге его полноправными владельцами стала семья с двумя маленькими детьми.

Рассматривая вопрос о спорной квартире, суд исходил из того, что требования о признании сделки купли-продажи комнаты недействительной заявлены по истечении срока исковой давности.

При этом ходатайство о восстановлении пропущенного более чем на 12 лет срока заявительница не предоставила. Также суд не нашел уважительных причин несоблюдения установленного законом регламента.

В удовлетворении иска челябинке отказали, но заявительница оспорила решение суда.

В апелляционной жалобе собственница квартиры указала, что суд первой инстанции не принял во внимание результаты почерковедческой экспертизы и решения госорганов, установивших факт мошенничества при продаже квартиры. Женщина пояснила, что пропустила срок исковой давности не по своей воле, а по вине полицейских.

«На протяжении нескольких лет сотрудник полиции препятствовал в расследовании уголовного дела, экспертиза, согласно которой подпись владелицы квартиры выполнена не ею, была проведена только в 2014 году. В судебном заседании собственница была лишена права представить доказательства», – сообщается в жалобе.

Примечательно, что в 2010 году женщина уже обращалась в суд с требованием признать недействительной договор купли-продажи. Челябинка уверяет, что тогда не смогла защитить свои права, поскольку находилась в стрессовом состоянии.

Между тем, суд апелляционной инстанции также не нашел уважительных причин для пропуска сроков исковой давности. В итоге ранее вынесенное решение суда оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения.

Челябинск, Юлия Димова

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