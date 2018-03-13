«Благородные цели»: в Челябинской области объявили войну несуществующим СМИ

Председатель Союза журналистов Челябинской области рассказала о своей миссии в общественной палате региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», список из 19 кандидатур сегодня на профильном комитете рассмотрели южноуральские депутаты. В числе претендентов оказались бадминтонист, социолог, философ, психолог, бывший чиновник и депутат и даже казак. Свой вклад в деятельность обновленного органа решила внести и бывшая телеведущая Ольга Давиденко.

«Наверное, весь ресурс журналистского сообщества будет брошен на повышение авторитета Общественной палаты?», – обратился к главе областного Союза журналистов председатель заксобрания области Владимир Мякуш.

«Безусловно, но, тем не менее, у меня есть определенные задачи, – осторожно начала г-жа Давиденко. – Прежде всего, это борьба с псевдоСМИ, которые под видом средств массовой информации распространяют в сети Интернет недостоверную, ложную информацию, порочащую честь и достоинство граждан, тем самым бросают тень на честных журналистов».

О каких именно интернет-ресурсах идет речь, г-жа Давиденко не пояснила, добавив лишь всем известный факт о том, что издания, незарегистрированные в качестве СМИ, нельзя привлечь к ответственности по всей строгости закона.

Основная масса депутатов посчитала цели главы Союза журналистов благородными и восприняла положительно.

Однако нашлись и те, кто предложил бороться не с фантомными Интернет-изданиями, а с реальными информагентствами, «порочащими честь», в том числе, парламентариев.

По итогам заседания кандидатуру Ольги Давиденко одобрили для избрания в новый состав Общественной палаты Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

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