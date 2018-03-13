В Челябинске предложили признать памятником архитектуры торговые площади известного олигарха

В Челябинске предложили наделить особым статусом торговый объект, принадлежащий собственнику ЧЭМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о сооружении в форме квадрата со сферическим железобетонным куполом вместо крыши на берегу реки Миасс.

Напомним, Торговый центр был построен в 1975 году. Здание проектировали сотрудники московского института «Гипроторг».

Примечательно, что внутри постройки нет колонн, удерживающих внешнюю оболочку. Купол весом более 5 тысяч тонн крепится к углам постройки и как бы парит в воздухе. Более того, он способен двигаться – в зависимости от перепадов температур он может подниматься либо опускаться.

За столь оригинальное техническое решение, в то время не имевшее аналогов в мировой практике, общественники окрестили здание шедевром мировой архитектуры конца XX века.

Впрочем, с открытием в Челябинске новых ТРК торговый центр на 18 тысяч «квадратов» торговых, офисных и складских помещений оказался в полном запустении.

По мнению активистов движения «Гражданский патруль», Торговый центр на улице Каслинской необходимо включить в перечень памятников архитектуры. Соответствующая заявка сегодня направлена в комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

В настоящее время здание Торгового центра принадлежит известному бизнесмену Александру Аристову, являющемуся соучредителем холдинга «Ариант» и Челябинского электрометаллургического комбината. В 2016 году депутаты Челябинской городской Думы присвоили ему звание Почетного гражданина Челябинска, что вызвало скандал: далеко не всем понравилось, что такую честь оказали человеку с уголовным прошлым.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.03.18

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