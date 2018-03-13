Челябинская школьница сбежала к незнакомцу в Питер

Челябинскую школьницу сняли с поезда во время поездки к интернет-возлюбленному.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, сообщение о побеге 16-летней горожанки поступило в дежурную часть. Позвонившая женщина представилась матерью и пояснила, что ее дочь собралась уехать на поезде в Санкт-Петербург, однако ни дату, ни номера вагона женщина не знала.

Информацию о пропавшем ребенке передали в дежурные части всех линейных подразделений. Несовершеннолетнюю путешественницу, следовавшую до конечной станции, действительно, обнаружили в поезде «Челябинск – Санкт-Петербург».

Школьница рассказала, что познакомилась с 17-летним жителем северной столицы в соцсетях и договорилась с ним о встрече. При этом родителей девушка поставила в известность перед самым отъездом.

Пока челябинка добиралась до места обнаружения дочери, школьница коротала часы в спецприемнике для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации. Вскоре беглянку увезли домой.

Напомним, за неполную неделю это уже второй случай побега влюбленных девочек-подростков. В праздничные выходные полицейские отыскали 14-летнюю «Джульетту», уехавшую из Челябинска к возлюбленному в Орск. Школьница так же познакомилась с парнем в соцсети и договорилась о свидании. Маме соврала, мол, останется ночевать у подруги, сама купила билет и села в ближайший поезд. Впрочем, воочию увидеть «Ромео» челябинке не дали: полицейские задержали путешественницу на орском вокзале.

Челябинск, Юлия Димова

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