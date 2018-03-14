В центре Челябинска взорвалась иномарка, есть пострадавшие

В Челябинске возле магазина взорвался легковой автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на перекрестке улиц Худякова и Энгельса.

По данным очевидцев, на парковке возле магазина «Пейте черный кофе» вспыхнула иномарка. Следом прогремел взрыв.

К моменту приезда пожарных автомобиль выгорел полностью.

Как отмечают горожане, в последний момент из горевшей машины успели выбежать люди.

«Газовый баллон бахнул, двое в больнице», – написал челябинец в соцсетях.

По данным МЧС, в 8:06 возгорание автомобиля полностью ликвидировали.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Челябинск, Юлия Димова

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