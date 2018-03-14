«Вздуваются полы, плесневеют диваны»: в Копейске четыре года не могут устранить коммунальный потоп

Жители Копейска пожаловались на бесконечные коммунальные ЧП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о плачевном состоянии жилищно-коммунального сектора горожане сообщили в соцсетях.

«Улица Борьбы, дом №60. Прорвало центральную трубу, которая идёт вдоль нашего дома. Вся вода течёт под барак, под полом вода, все погребные ямы заполнены», – возмущаются местные жители.

Собственники квартир отмечают, что коммунальные аварии в данном месте происходят четвертый год подряд. Каждые три месяца ремонтники вбивают в дырявую трубу деревянные чопики, речи о полной замене системы водоснабжения не идет.

После очередного порыва горожане позвонили в аварийную службу «Горводоканала», однако ремонтная бригада полдня не могла приехать на место. «В 13:00 лично приехали к ним в офис, на что нам ответили: «Ждите, приедем, забъём очередной чопик», – рассказывают копейчане.

По данным МУП ПОВВ, со вчерашнего дня на месте ведутся работы по устранению аварии.

«На данный момент там техника работает, – подтвердили горожане. – Это въезд в гаражный кооператив «Светлана». Периодически топит, и периодически вскрывают этот подземный водопровод через пару метров от предыдущих утечек. Там нужно весь участок менять».

Тем временем, без воды остаются десятки многоквартирных домов. Под отключение попали жители улиц Спортивная, 18 лет Октября, Горшкова, а также многоэтажки с №62 по №105 на улице Борьбы.

Добавим, сроки окончания работ и дата возобновления водоснабжения на данный момент неизвестны.

Челябинск, Юлия Димова

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