«Не самая радужная весна»: челябинский смог высмеяли в эфире «Первого канала»

Ведущего программы «Вечерний Ургант» позабавила челябинская весна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, объявленные в областном центре еще 9 марта, обсудили в очередном выпуске развлекательного шоу на «Первом канале».

«Новость, связанная с погодой, пришла из Челябинска. Там неблагоприятные метеоусловия: безветренная погода и, по свидетельствам очевидцев, над городом стоит густая пелена смога, плохая видимость, в воздухе ощущается резкий химический запах. Назовем это «не самая радужная весна в Челябинске»: серо, пасмурно, грязно. Радует одно: сами челябинцы этого не замечают, благодаря смогу, которым они дышат», – пошутил Иван Ургант.

Судя по реакции зрителей, наиболее смешной оказалась представленная следом фотография Челябинска «глазами жителей этого города».

Напомним, снимками мощного выброса в виде густого тумана горожане делились в соцсетях в ночь на понедельник, 12 марта. Дымовое облако накрыло все без исключения районы города. Местные жители жаловались на запах гари, просочившийся в квартиры даже через закрытые окна. Неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземном слое загрязняющих веществ, пока объявлены в Челябинске до вечера среды.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.03.18

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