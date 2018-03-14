Челябинка выставила на продажу ребенка подруги

В Челябинске выясняют обстоятельства ссоры бывших подруг в соцсети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление под названием «Продам ребенка на органы!» с фотографией челябинки и ее малыша появилось в одном из интернет-сообществ.

Торговлей людьми заинтересовалась полиция. Установив личность женщины по указанному в объявлении телефону, сотрудники МВД наведались к ней домой. Обескураженная горожанка рассказала, что даже не думала выставлять свое чадо на продажу.

Под подозрение попала приятельница челябинки, с которой она долгое время находилась в ссоре.

Впоследствии выяснилось, что незадолго до случившегося пострадавшая написала в соцсети похожее объявление, предложив от имени подруги услуги интимного характера.

После нескольких звонков от заинтересованных «клиентов» разгневанная челябинка проучила обидчицу, опубликовав в Интернете информацию о продаже ее ребенка.

Устав от бесконечного поливания грязью в соцсетях, враждующие дамы пожаловались в полицию.

«В отделе МВД «Тракторозаводский» зарегистрированы два обращения от знакомых друг с другом женщин, – подтвердили в пресс-службе УМВД Челябинска. – На фоне затянувшегося конфликта одна и другая разместили в соцсетях информацию нелестного содержания».

В настоящий момент по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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