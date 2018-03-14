В Челябинске трамвай протаранил иномарку

В Челябинске легковушка столкнулась с трамваем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария с участием общественного транспорта произошла сегодня утром в районе Комсомольской площади. По данным очевидцев, автомобиль Kia, поворачивая на перекрестке проспекта Ленина с улицей 40-летия Октября, остановился, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в правый бок легковушки на полном ходу врезался трамвай 15-го маршрута. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет.

«Там, похоже, в машине здоровенная дыра», – прокомментировал пользователь соцсети фотографию с места ДТП. «Хорошо хоть пассажира не было», – отметил другой. «Иначе его бы не стало», – добавил третий. Свидетели инцидента отмечают, что легковушка поворачивала на разрешающий сигнал светофора.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска факт происшествия подтвердили, отметив, что вагоновожатый также настаивает, что начал движение на «зеленый». В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента, по факту аварии проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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