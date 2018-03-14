Делегации «Шанхайской восьмерки» прибыли на переговоры в Челябинскую область

Военные делегации государств-членов Шанхайской организации сотрудничества обсудили подготовку к совместным учениям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального военного округа, представители 8 стран-участниц ШОС из Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Индии и Пакистана съехались в Челябинскую область на второй раунд переговоров по вопросам подготовки и проведения антитеррористического учения «Мирная миссия-2018».

Напомним, масштабное мероприятие состоится в августе текущего года на чебаркульском полигоне.

В ходе переговоров стороны утвердили план практических действий и замысел учения, а также количество и состав участников от каждой страны. Делегации также обсудили вопросы логистики, переброс военной техники и подразделений на территорию региона.

Уже известно, что в рамках учения пройдет совещание начальников генеральных штабов членов «Шанхайской восьмерки». В целом, мероприятие планируют провести с учетом боевого опыта в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, международное антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-членов ШОС раз в два года. Последние военный слет проходил в 2016 году в Киргизии на полигоне близ озера Иссык-Куль.

Челябинск, Юлия Димова

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