«Не пропустил встречку»: в Челябинске лихач на BMW протаранил забор жилого дома

В Челябинске на оживленном перекрестке столкнулись две легковушки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня в 14:16 на пересечении улицы Чайковского и проспекта Победы. Момент аварии зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

На записи видно, что водитель BMW, поворачивая налево, не уступил дорогу «четырнадцатой», следовавшей прямо на зеленый сигнал светофора. От удара оба автомобиля отбросило на обочину: иномарка на полном ходу влетела в забор жилого дома, ВАЗ на скорости впечатало в дорожный столб.

Свидетели инцидента сообщили о четырех погибших в результате столкновения легковушек. Однако в пресс-службе ГИБДД Челябинска данную информацию не подтвердили.

«В результате аварии травмы получили двое мужчин – водитель и пассажир отечественной легковушки. Все обстоятельства выясняются», – уточнил РИА «Новый День» начальник отдела пропаганды Андрей Шерстобитов.

Обсуждая дорожный инцидент в соцсетях, автомобилисты отмечают, что перекресток Чайковского и проспекта Победы давно считается аварийным, при этом движение на данном участке как следует не отрегулировано. «Стрелку сделать не могут! Сколько народу уже побилось там», – возмутился в комментариях местный житель.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.03.18

«Что это?»: челябинские чиновники потратили четверть миллиона на несуразные остановки. / «Безумство храбрых»: челябинцу хватило наглости явиться к приставам на объявленном в розыск авто. / Делегации «Шанхайской восьмерки» прибыли на переговоры в Челябинскую область. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»