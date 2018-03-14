Сезон открыт: челябинец на байке врезался в трамвай

В Челябинске мотоциклист столкнулся с трамваем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нетривиальная авария произошла сегодня днем на улице Машиностроителей.

«На остановке «ЗЭМ» мотоциклист ехал на большой скорости, не смог затормозить на скользкой дороге и врезался в трамвай», – сообщается на странице группы «Подслушано Челябинский транспорт».

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. В результате аварии оказалось закрыто движение трамваев до улицы Чистопольская: все вагоны следовали до КБС. «Уже и мотоциклисты против трамваев прут, куда мир катится?» – возмущаются транспортники.

На данный момент движение электротранспорта в Ленинском районе полностью восстановлено.

Челябинск, Юлия Димова

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