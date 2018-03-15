Кризис чтения: на Южном Урале каждый пятый библиотекарь переведен на неполный день

В Челябинской области около пятисот специалистов библиотечного дела оформили неполную занятость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошедшем сегодня расширенном заседании коллегии представители министерства культуры региона подвели итоги работы в 2017 году.

Эксперты озвучили основные показатели качества предоставляемых населению культурных услуг: это материальная база государственных муниципальных учреждений, кадры, в том числе, управленческие и, непосредственно, сам контент.

По словам министра культуры Алексея Бетехтина, в последние годы ситуация с финансированием учреждений культуры значительно улучшилась. Деньги из бюджетов различных уровней перестали выделять по остаточному принципу. За последние три года объемы финансирования данной сферы выросли в 4 с лишним раза – с 41,6 миллионов в 2015 году до более 200 миллионов в 2017.

Благодаря этому удалось отремонтировать дома культуры, театры, библиотеки в муниципальных образованиях Челябинской области, закупить световое, звуковое оборудование, расширить сеть кинозалов: с 53 до 62 единиц в прошлом году.

В то же время, по мнению чиновника, необходимо активировать работу в Чесменском и Нязепетровском районах, где ни один объект культуры не адаптирован под нужды современного читателя и зрителя.

Что касается второго показателя эффективности работы учреждений культуры – кадровой политики, то здесь, по признанию г-на Бетехтина, возникают определенные трудности.

Нерешенным остается вопрос отсутствия служебного жилья для работников культуры, в частности, закрепление сотрудников в сельских территориях. «Еще одна проблема – перевод специалистов на неполный рабочий день. В библиотечной системе только за 2017 год 471 человек переведен на эту форму занятости, что составляет 19% от общего числа основного персонала», – отметил глава минкульта, добавив, что особую тревогу вызывают сотрудники, работающие на 0,25% ставки, занятые 6 часов в неделю.

В целом, доля укомплектованности специалистами библиотечного дела составляет 54% – это самый низкий процент обеспеченности работниками со специальным образованием. Не чужды региону и такие проблемы, как старение кадров, невозможность привлечь молодых специалистов и достичь установленных показателей по зарплате.

Челябинск, Юлия Димова

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