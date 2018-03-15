В Челябинске маршрутка сбила школьницу на «зебре»

В Челябинске 15-летняя девушка попала под колеса маршрутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции города, дорожная авария произошла накануне в 21:10 на улице Горького. Водитель микроавтобуса «Ситроен», следовавший по маршруту №91, не заметил школьницу, переходившую дорогу справа налево по «зебре». В результате столкновения несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии госпитализировали.

«На ДТП летела «скорая», девочка еле дышала, пульс слабый, увезли в больницу. Водитель задержан», – написал очевидец в соцсетях.

«У маршрутки вмят бампер: пластмасса и железо, представляю, какой был удар», – поделился подробностями другой.

По данным знакомых школьницы, пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. При этом сотрудники медучреждения не дают каких-либо прогнозов касательно выздоровления, заявляя, что все зависит от реакции организма пациентки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.03.18

Челябинцам вернули автобус №33. / Дворник, полгода истязавший больного сына-пятилетку, отделался условным сроком. / Кризис чтения: на Южном Урале каждый пятый библиотекарь переведен на неполный день. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»