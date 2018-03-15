Экс-чиновник Миасса задержан по делу о земельных аферах

Бывшего сотрудника администрации Миасса задержали силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в доме бывшего чиновника Дениса Перевалова прошли обыски в рамках расследования громкого дела о мошенничестве с муниципальной собственностью.

По данным адвокатов, после оперативно-следственных мероприятий их доверителя увезли на допрос в Челябинск.

Следователи полагают, что бывший сотрудник мэрии провернул мошенническую схему с отчуждением земельных участков в поселках Черновской и Сыростан.

Напомним, преступление произошло в 2015 – 2016 годах. Прошлым летом СКР возбудил в отношении неустановленных должностных лиц уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Позже был задержан один из подозреваемых.

Как уже сообщал «Новый День», расследование дела о земельных аферах сопровождалось чередой обысков у прежнего и нынешнего глав администраций. Выемка документов в рабочем кабинете и квартире Геннадия Васькова касалась земельных контрактов. Через несколько дней силовики нагрянули в канцелярию администрации, на этот раз с проверкой договоров на ремонт муниципальных дорог в 2016 году. Приблизительно в то же время сотрудники ФСБ наведались домой и к бывшему руководству МУП «Архитектурно-планировочных центр».

В офисе бывшего главы администрации Миасса, ныне бизнесмена Станислава Третьякова, как позже выяснилось, контрразведчики искали доказательства причастности к преступлениям того самого Перевалова, до последнего работавшего у него специалистом по недвижимости.

Уже сегодня следователи намерены предъявить задержанному обвинение и выйти с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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