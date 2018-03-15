О комфорте не мечтайте: южноуральцы не в силах повлиять на качество работы учреждений культуры

Жители Челябинской области пожаловались на низкое качество обслуживания в муниципальных учреждениях культуры. Работники сферы предлагают не акцентировать на этом внимания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», независимая оценка качества услуг с точки зрения потребителя была представлена на прошедшем заседании коллеги областного минкульта.

Выступавшая с докладом доктор культурологии, профессор Челябинского института культуры и искусств Людмила Зубанова заявила, что проводимые с 2015 года исследования свидетельствуют об удовлетворительной работе культурных заведений, учреждения региона эффективно справляются с возложенными на них функциями.

В то же время эксперт отметила, что в самой процедуре независимой оценки всегда присутствует некая двойственность взглядов, одной и другой сторонами трактуемая по-разному. В качестве примера г-жа Зубанова вспомнила анекдот о том, как два скрипача избили двух боксеров: «Что это? Упадок российского спорта или подъем отечественной культуры?».

Возникают дискуссии и вокруг того, что сферу культуры нельзя измерить количественными субъективными показателями, поскольку нет универсальных методик.

Отслеживая, как в динамике меняется настроение получателей услуг в сфере культуры, социологи пришли к выводу, что сегодня южноуралец ощущает себя не просто потребителем, а активным участником, влияющим на ситуацию и определяющим рейтинг учреждения.

Чаще всего претензии южноуральцев к учреждениям культуры и искусств, по данным г-жи Зубановой, сводились к материально-техническому плану: грязь в фойе, холод в зале, неработающая вентиляция, отсутствие машиномест на парковке, цены в буфете, работа гардеробщиц. Несмотря на «активное участие» и «влияние южноуральцев на ситуацию», при оценке качества работы культурных организаций эксперт призывает не во всем полагаться на мнение населения, чтобы бюджетным учреждениям вдруг не стать «обслуживающей сервисной структурой».

«Искусство и культура в лучших своих образцах должны, конечно, не опускаться до сиюминутных потребностей и предпочтений населения и его представлений о комфорте, а подтягивать население, формировать его художественный запрос», – считает профессор Челябинского института культуры.

При этом не ясно, каким образом учреждения могут претендовать на художественное лидерство в регионе, если не удовлетворены элементарные потребности посетителя в комфорте? В контексте сегодняшних реалий театр, вероятно, уже не начинается с вешалки, как заявлял Константин Станиславский.

Еще одной важной проблемой, на которую указывали южноуральцы в ходе опросов, является низкий уровень креативности самих работников культуры. В этом случае эксперты предлагают развивать «человеческий капитал территорий» за счет повышения квалификации, переподготовки кадров, но для начала вкладывать в это направление больше средств.

Но даже с целым ворохом проблем культурные учреждения, по мнению социологов, вызывают у жителей Челябинской области стабильно положительные ассоциации. В отличие от экологии, здравоохранения, транспорта и правоохранительной деятельности.

Челябинск, Юлия Димова

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