Эффект неожиданности: разбойники с пистолетом обчистили южноуральца, но забыли скрыться

В Златоусте вооруженные молодчики после ограбления квартиры засели в подъезде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской Росгвардии, сообщение о разбойном нападении в одном из жилых домов по улице 40-летия Победы поступило на пульт дежурного около 6 утра. Прибывший на место наряд группы задержания встретила пенсионерка. Она пояснила, что только что двое незнакомцев ворвались в квартиру и избили ее сына. Угрожая мужчине ножом и пистолетом, грабители похитили у него деньги, ноутбук и wi-fi роутер. Поиски злоумышленников продолжались недолго.

Посчитав самым надежным укрытием соседний подъезд, молодчики решили поделить награбленное под носом у жертвы. На лестничном марше их и задержали силовики.

Преступниками оказались местные жители 19 и 20 лет, один из них ранее уже был судим. У задержанных изъяли пневматический пистолет и кухонный нож.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, молодчиков поместили в ИВС.

Отметим, за вооруженное ограбление подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Димова

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