Прокурор запросил 10 лет «строгача» для экс-министра Челябинской области

В Челябинске суд готовится огласить приговор экс-министру социальных отношений Олегу Бехтереву.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, судебное разбирательство в отношении бывшего высокопоставленного чиновника вышло на финишную прямую. Напомним, в августе 2017 года судебный процесс, без того затянувшийся почти на полтора года, в очередной раз приостановили из-за болезни подсудимого. Впоследствии дело Бехтерева вновь возобновили.

«На минувшей неделе состоялись прения сторон, в ходе которых прокурор запросил для бывшего главы минсоца, обвиняемого в коррупционных преступлениях, 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – рассказала консультант суда Ирина Савенкова.

Также гособвинение настаивает на том, чтобы Олегу Бехтереву назначили штраф в размере 100 миллионов 250 тысяч рублей. Такого же дополнительного наказания, по мнению прокурора, «достойна» и директор коммерческой структуры, выступившая в роли взяткодателя. Основное наказание для предпринимательницы заявлено в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Накануне экс-министр социальных отношений выступил с последним словом. Бывший чиновник частично признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, подтвердив лишь факт совершенной им растраты.

Его сообщница, наоборот, призналась во взяточничестве, при этом заявила, что не может быть виновна в пособничестве в растрате, поскольку не является должностным лицом.

Как уже сообщал «Новый День», исполняющего обязанности министра социальных отношений сотрудники ФСБ задержали в декабре 2014 года.

По версии следствия, в период с декабря 2013 по февраль 2014 года Олег Бехтерев получил 5 миллионов рублей откатов от директора коммерческого предприятия за заключение государственных контрактов на поставку средств реабилитации по завышенным ценам, без проведения торгов.

Из обвинительного заключения следует, что бывший министр похитил из бюджета Челябинской области свыше 36 миллионов рублей, предназначенных для поддержки инвалидов.

В настоящий момент Бехтерев находится под подпиской о невыезде. Оглашение приговора в Тракторозаводском районной суде состоится 28 апреля.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.03.18

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