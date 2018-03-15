До выборов президента осталось 2 дня: челябинские дольщики «похоронили» квартиры в штабе Путина

Дольщики ЖК «Яркая жизнь» провели траурную акцию в предвыборном штабе Владимира Путина.

Как сообщила РИА «Новый День» представительница инициативной группы дольщиков Елена, акция протеста не была заранее спланирована, а проведена после отказа администрации Челябинска согласовать массовый пикет.

Фото предоставлено членами инициативной группы дольщиков ЖК «Яркая жизнь»

В минувший понедельник активисты подали в мэрию уведомление о проведении публичной акции 16 марта возле дома №35 по проспекту Ленина, где располагается штаб кандидата в президенты Владимира Путина, однако получили официальный отказ: чиновники объяснили это отсутствием согласия собственников указанной территории.

Вооружившись черными шарами и подготовив несколько десятков обращений в адрес руководителя страны, дольщики отправились в штаб поддержки Путина без всяких предупреждений.

Фото предоставлено членами инициативной группы дольщиков ЖК «Яркая жизнь»

Там собственники «замороженных» домов также подписали коллективное обращение, приложив к нему огромную стопку чиновничьих отписок, полученных из официальных органов.

«На сегодняшний день стройка в 51-м микрорайоне стоит без движения. На последней встрече с главой минстроя в начале марта Виктор Тупикин прямо заявил, что не может ответить на наши вопросы, не дает конкретных объяснений, – возмущается дольщица ЖК «Яркая жизнь». – С осени прошлого года минстрой не может провести финансовый анализ стройки, они элементарно не знают, сколько в каждом доме свободных квартир, сколько денег застройщик потратил, какие активы сохранились у компании».

В результате более трехсот дольщиков до сих пор не знают о судьбе проплаченных квартир.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы со сдачей жилья у финансово-строительного холдинга «Майлстоун Девелопмент» начались еще в 2016 году, когда два соучредителя на неопределенный срок отложили стройку четырех десятиэтажек. Владельцы недостроев поделили активы, после чего один из экс-компаньонов уехал в США.

В ноябре 2017 года, после визита президента России в Челябинск, одна из дольщиц «Яркой жизни» вышла на пикет к зданию областной прокуратуры. Сразу после акции протеста была организована прокурорская проверка. Еще через две недели силовики задержали оставшегося на родине руководителя застройки микрорайона, предъявив ему обвинение в мошенничестве с деньгами дольщиков на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Что касается сбежавшего за границу второго акционера «Майлстоун Девелопмент», до он до сих пор скрывается от следствия, при этом, по информации дольщиков, даже не объявлен в международный розыск. Чтобы экстрадировать застройщика на родину, в конце декабря челябинцы провели пикет под окнами американского консульства в Екатеринбурге. В феврале текущего года челябинцы вышли на пикет к зданиям минстроя и областного правительства.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.03.18

Челябинского анархиста отправили в колонию за создание вооруженной группы. / Челябинск переходит на растительное молоко (ФОТО). / В Челябинске легковушка въехала в трамвай. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»