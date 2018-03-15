Путин подписал указ о проведении саммита ШОС в Челябинске

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2020 году пройдет в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением президент России Владимир Путин выступил в ходе встречи с финалистами проектов форума «Россия – страна возможностей».

«Сейчас только указ подписал, что в Челябинске. Меня просили представители общественности, руководства, чтобы там проводили саммит ШОС. Только что подписал указ», – цитирует «РИА Новости» российского лидера.

Напомним, проведение очередного саммита ШОС в Челябинске президент России анонсировал в начале марта на медиафоруме ОНФ В Калининграде. Отвечая на вопросы челябинских журналистов, Владимир Путин уточнил, что необходимо обеспечить нужное количество мест в гостиницах, подготовить аэропорт, обеспечить другую инфраструктуру. При этом Челябинск может рассчитывать на федеральную помощь в рамках подготовки к масштабному мероприятию.

Челябинск, Юлия Димова

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