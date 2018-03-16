Челябинскому «Брюсу Ли», держащему в страхе соседей, грозит до трех лет тюрьмы

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в отношении дебошира, напавшего в декабре прошлого года на мужчину, выгуливавшего мопса, возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел 3 декабря во дворе дома на улице 40-летия Победы. Местный житель пошел выгуливать собаку и встретил в подъезде пьяного соседа. Несмотря на многочисленные просьбы жильцов не курить на лестничной клетке, мужчина продолжал смолить, в связи с чем владелец собаки сделал ему очередное замечание, а затем вышел на улицу.

Агрессивный сосед догнал обидчика и с размаху ударил его по голове. Еще один удар принял на себя старый мопс. В результате мужчину доставили в больницу, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. У собаки отнялись задние ноги.

С заявлением об избиении горожанина и жестоком обращении с его питомцем семья обратилась в правоохранительные органы, однако там возбуждать уголовное дело не торопились. Проверка продолжалась несколько месяцев. Все это время агрессивный мужчина держал в страхе соседей.

По словам супруги пострадавшего, пока муж находился в больнице, она боялась выйти с маленьким сыном на прогулку. Выяснилось, что сосед увлекается боевыми искусствами, постоянно посещает тренировки. И периодически «практикуется» на своих соседях. Ранее несколько ударов он уже испробовал на пенсионере из этого же подъезда. Запуганный дедушка до сих пор отказывается вспоминать случившееся.

Пытаясь найти управу на неадекватного спортсмена, челябинка самостоятельно организовала поиски очевидцев: развесила по подъездам объявления, опубликовала историю в соцсетях. Также семья написала обращение в прокуратуру, СКР и Госдуму. Спустя четыре месяца челябинцы все же добились уголовного преследования соседа.

«Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании выводов акта судебно-медицинского исследования, а именно: тупая травма головы повлекла за собой длительное расстройство здоровья, что является квалифицирующим признаком, позволяющим отнести ее к категории средней тяжести вреда здоровью», – уточнили в пресс-службе полицейского главка. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Отметим, за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.

Между тем, в расследовании уголовного дела по факту причинения травмы животному челябинцам отказали. «Для нас данный ответ был ожидаем, у нас в стране животных никогда не защищали, – написали пострадавшие в соцсетях. – И даже сейчас, когда есть закон о жестоком обращении с животными, он не работает. В деле по мопсу Жоре есть множество нарушений. Сейчас готовится обжалование постановления об отказе в возбуждении уголовного дела». В полиции данное решение объясняют отсутствием состава преступления и показаниями очевидцев, не подтвердивших нападение на собаку.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства конфликта, расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.03.18

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