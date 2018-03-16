В Челябинске BMW залетел под автобус, двое в больнице

В Челябинске маршрутный ПАЗ протаранил иномарку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции города, дорожная авария с участием маршрутки произошла накануне вечером на перекрестке улиц Воровского и Курчатова. По данным с камер наружного наблюдения, водитель маршрутки №17 с пассажирами в салоне решил проскочить перекресток на желтый сигнал светофора и на полном ходу врезался в автомобиль BMW. Удар был такой силы, что ПАЗ буквально подмял под себя иномарку.

В результате происшествия водителя легковушки – 40-летнюю женщину и пассажира – ее 12-летнего сына, с различными травмами доставили в больницу.

«В момент ДТП ребенок находился на заднем сидении машины и был пристегнут ремнем безопасности», – уточнили в полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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