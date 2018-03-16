Химия и гарь: Челябинск накрыла сизая дымка

Жители Челябинска пожаловались на химические выбросы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние сутки в областную экологическую приемную поступило несколько десятков обращений от жителей Тракторозаводского, Металлургического, Ленинского, Калининского районов, а также поселка Октябрьский.

«Как вам пятничные пейзажи? – интересуется челябинка в соцсетях. – Серый дым над ЧМЗ держится стабильно всю неделю. И да, в центре уже «привычный» тошнотский запах кислятины».

Горожане насторожены и отсутствием летающих над Челябинском птиц, жалуются на кислый привкус во рту и резь в глазах.

Между тем, неблагоприятные метеоусловия на сегодня не объявляли. «Черный дым из труб тянется в западном направлении. Вчера такого не было», – констатируют пользователи соцсети. «На северо-западе пока чисто, воздух хороший», – написал еще один комментатор. «К вечеру ждите свежих выбросов», – ответил ему другой.

Чтобы спастись от химического удушья, местные жители призывают чиновников пригласить на выходные еще пару-тройку московских гостей. Также челябинцы активно обсуждают принятое накануне решение о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС. Некоторые полагают, что перед зачисткой города от смога к 2020 году промышленные предприятия наверняка увеличат объемы выбросов, а значит, все самое худшее впереди.

Челябинск, Юлия Димова

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