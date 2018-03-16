На Южный Урал надвигается снежный шторм

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Федерального управления дорог «Южный Урал», ночью и днем 17-18 марта в горных районах региона ожидается мокрый снег, на дорогах сильная гололедица от снежного наката.

19 марта в отдельных районах Южного Урала сильный снег, метели, на отдельных участках дорог снежные заносы, сильная гололедица.

Во время прохождения мощного циклона автомобилистов просят без надобности не пользоваться личным транспортом либо не отправляться в путь неподготовленными.

О затруднении движения или других ЧП на автодорогах федерального значения просят сообщать по телефону диспетчерской службы 8 (351) 266-65-63.

«Подрядные организации готовы к работе в осложнённых погодных условиях. Техника и патрули на всех мастерских участках переведены в режим круглосуточной работы», – уточнили в ведомстве.

Челябинск, Юлия Димова

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