«Котики, вперед!» Аналитики выяснили, насколько челябинцы любят кошек

Челябинск вошел в топ рейтинга городов по количеству интернет-запросов о домашних питомцах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшие два месяца жители южноуральской столицы отправили свыше 400 тысяч запросов про кошек и 280 тысяч про собак.

Аналитики поисковой системы «Яндекс» отмечают, что Челябинск по праву можно назвать одним из самых кошачьих городов страны: по доле запросов об «усатых-полосатых» он на четвертом месте, по всем питомцам – на 6-м из 15 городов-миллионников.

В основном, горожан интересует питание и здоровье четвероногих. Зачастую запросы в Сети связаны не с самими животными, а с мультфильмами, книгами, другими произведениями, в которых они фигурируют.

Любопытно, что из года в год интерес к хвостатым среди пользователей интернета неуклонно растет. С 2010 года количество запросов о кошках выросло в 1,5 раза, про собак – лишь на 16%.

«Котиков» ищут меньше, чем «котов», «кошек» и «котят», зато интерес к ним растёт быстрее – за 7 с лишним лет доля запросов со словом «котик» увеличилась в 4,5 раза.

Люди часто спрашивают про мультсериалы «Котик Бубу» и «Котики, вперёд!», песню Александра Рыбака и телепередачу «Главный котик страны».

«Примерно раз в два года случается эпидемия интереса к загадке про число ног в комнате, полной котиков, жирафов, бегемотиков и других зверей. А в конце прошлого года появилась ещё одна популярная разновидность запросов – о криптокотиках», – отмечают аналитики.

Челябинск, Юлия Димова

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