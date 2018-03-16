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Пятница, 16 марта 2018, 14:47 мск

Челябинск

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Южноуралец, зарубивший приятеля топором, получил 16,5 лет «строгача»

Житель Челябинской области, зарубивший приятеля топором, не сумел оспорить вердикт присяжных.

Как уже сообщал «Новый День», зверское преступление произошло в сентябре 2015 года. Магнитогорец, не желая отдавать знакомому 1,2 миллиона рублей за приобретенную у него квартиру в Ленинском районе Челябинска, обманом вывез его в Башкирию. Остановившись в лесу, должник на глазах подруги убил приятеля двумя ударами топора в голову. Труп спрятал в овраге, а вещи убитого на следующий день выбросил в мусорные баки в Магнитогорске.

Спустя семь месяцев сожительница магнитогорца рассказала об убийстве и показала место преступления. В ходе обследования криминалисты обнаружили фрагменты одежды и ноготь человека. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что биоматериал принадлежит убитому.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый признался в убийстве, однако затем изменил показания, заявив, что в злополучный день находился в Магнитогорске.

По ходатайству обвиняемого судебное разбирательство проходило с участием присяжных заседателей. Коллегия единогласно признала южноуральца виновным и не заслуживающим снисхождения.

Суд, опираясь на вердикт присяжных, приговорил подсудимого к 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Осужденный и адвокаты обжаловали решение в вышестоящий суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала вердикт присяжных и последовавшее за ним решение законным и обоснованным. Приговор магнитогорцу, расправившемуся с приятелем из корыстных побуждений, оставлен без изменения.

Челябинск, Юлия Димова

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