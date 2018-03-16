Дочь вице-спикера Заксобрания Челябинской области обманула государство почти на 60 млн рублей

Директор управляющей компании «Челябинск-сити» стала фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, в отношении руководителя коммерческой структуры расследовалось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в период 2014 – 2015 годов предпринимательница представила в налоговые органы недостоверные данные, позволившие занизить сумму налога на добавленную стоимость. В результате государство не досчиталось 58,7 миллиона рублей.

В ходе следствия подозреваемая в полном объеме возместила ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, в связи с чем вынесено постановление о закрытии уголовного дела.

Примечательно, что директором ООО является дочь первого вице-спикера Законодательного собрания области Юрия Карликанова. В настоящее время компания находится на начальной стадии банкротства – введена процедура наблюдения.

Челябинск, Юлия Димова

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