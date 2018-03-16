«МегаФон» обновил линейку тарифов «Включайся!»

«МегаФон» представил новые тарифы линейки «Включайся!».

Смартфон челябинца в среднем выдает порядка 10-15 уведомлений в час. По данным «МегаФона», на девайсе любителя мессенджеров, соцсетей и чатов эта цифра может увеличиться до ста раз. Весной сообщений станет еще больше – оператор добавил безлимит на популярные ресурсы в новых тарифах «Включайся!».

К свободному использованию Whats App, Viber, eMotion, ВКонтакте, Одноклассники и Facebook в новых тарифах добавился неограниченный доступ к Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, ТамТам, а также, в зависимости от выбранного варианта, Instagram, Twitter, Rutube, Vimeo. При расширении возможностей «МегаФон» не увеличивает стоимость, а на ряде тарифов, наоборот, делает ее доступнее.

«Люди скачивают все больше информации из сети. Чтобы каждое видео загрузилось, а диалоги состоялись, мы улучшили линейку «Включайся!». На ряде тарифов пакеты интернета увеличены до 1,5 раз и заметно расширен список ресурсов с неограниченным доступом. Теперь многим абонентам лучше отключить звук в смартфонах, так как уведомления в мессенджерах не закончатся», – отмечает директор по продажам на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Александр Малов.

Подробнее об изменениях в тарифах:

«Включайся! Общайся»

К соцсетям ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, трафик на которые не тарифицировался в прежней линейке, теперь добавятся Instagram и Twitter. Пакет интернета увеличивается с 12 до 15 ГБ. Также перестает тарифицироваться трафик на Facebook Messenger и Snapchat. Абонентская плата стала дешевле на 100 рублей.

«Включайся! Слушай»

К безлимитным Whats App, Viber добавляются Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, ТамТам. К музыкальным сервисам BOOM, Яндекс Музыка, ВКонтакте Музыка, Zvooq прибавляются Apple Music и Radio Record. Абонентская плата снижается на 80 рублей.

«Включайся! Пиши» и «Включайся! Говори»

Абоненты обновленных тарифов могут безлимитно пользоваться не только WhatsApp, Viber и eMotion, как это было ранее, но также Facebook Messenger, Telegram, Snapcnat и ТамТам.

«Включайся! Смотри»

Абонентская плата стала дешевле на 150 рублей, а список безлимитных приложений пополнился за счет Rutube и Vimeo, Twitter, Facebook Messenger, Snapchat. Объем включенного трафика на сторонние сервисы вырос с 15 до 20 Гб.

А для тех, кто хочет смотреть лучшие зарубежные сериалы бесплатно, МегаФон разработал новый тариф «Включайся! Смотри+».

Прежние тарифы «Включайся» переведены в архив, условия обслуживания на них остаются прежними.

Челябинск, Виктор Елисеев

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