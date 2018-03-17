Ущерб 10 миллиардов: дело экс-застройщика Академ Riverside передано в суд

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Гринфлайт» направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, экс-директору крупной строительной компании вменяют превышение должностных полномочий с причинением ущерба участникам долевого строительства микрорайона Академ Riverside на общую сумму 10 миллиардов рублей. Установлено, что на протяжении нескольких лет компания застраивала жилой микрорайон, привлекая деньги граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве.

«При этом генеральный директор «Гринфлайт», злоупотребив своими полномочиями, заключил ряд невыгодных для компании контрактов, что привело к предбанкротному состоянию организацию», – пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, первоначально уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении неустановленного круга лиц. Позднее обвинение в превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия, предъявили бывшему гендиректору фирмы, экс-заместителю главы администрации Челябинска Сергею Мануйлову. Именно в период его руководства компания полностью приостановила возведение 27 многоэтажных жилых домов в микрорайоне Академ Riverside

В результате противоправных действий застройщика свыше 4 тысяч дольщиков не получили обещанные квартиры.

Обвиняемому должностному лицу из числа дирекции фирмы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.03.18

В СК РФ рассказали, почему отпустили преподавателей интерната, в котором насиловали детей. / «За какого Путина голосовать будешь?»: ЦИК озаботила неумеренность использования админресурса на Южном Урале. / После обрушения дома в Челябинске прокуратура проверит мэрию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»