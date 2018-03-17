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Суббота, 17 марта 2018, 14:42 мск

Челябинск

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«Море крови»: в Челябинске рейсовый автобус сбил пешехода

Пожилой челябинец попал под колеса автобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня около полудня на Троицком тракте. По словам очевидцев, водитель рейсового автобуса №691 Челябинск – Магнитогорск сбил мужчину, переходившего проезжую часть по «зебре».

«На дороге море крови, два экипажа ДПС. Есть у кого-нибудь подробности?», – поинтересовался горожанин в соцсетях.

«Сбили дедушку. Водитель оказал первую помощь, потом «скорая» забрала, вроде жив, надеюсь, все хорошо будет. Нас уже час не могут пересадить в другой автобус», – написала пассажирка междугороднего рейса. Отметим, в момент аварии в салоне общественного транспорта находилось более 30 человек.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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