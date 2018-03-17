За изнасилование южноуральской школьницы в заброшенном здании ответят чиновники

Чиновников привлекут к ответственности по делу о надругательстве над 14-летней жительницей Челябинской области в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло в июне 2017 года. Школьница из южноуральской деревни приехала в северную столицу на летние каникулы. В Кировском районе неизвестный мужчина затащил подростка в заброшенное здание и там изнасиловал. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Расследование уголовного дела продолжается уже 9 месяцев, однако насильник до сих пор не найден.

В связи с тем, что Ушаковские бани, где было совершено преступление, являются объектом культурного наследия, СК внес представление на имя председателя комитета по охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». По мнению следователя, изнасилования можно было избежать.

«Достаточная работа по соблюдению режима использования Ушаковских бань не проводилась. Здание заброшено, никакие меры по его сохранению и восстановлению не проводятся. Вход в здание осуществляется свободно, что способствует концентрации асоциальных элементов и ведет к росту преступности», – говорится в представлении. В документе также отмечен низкий уровень реализации функций комитета и недостаточное внимание к объектам культурного наследия со стороны руководства учреждения.

Следователь настаивает на привлечении виновных должностных лиц к ответственности и принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступлению.

Между тем, в комитете по охране памятников заявляют, что консервация нежилых зданий, находящихся в государственной собственности, не входит в их компетенцию. Объекты закреплены за районными администрациями. При этом денег на охрану заброшенных зданий, выделяемых из городского бюджета, катастрофически не хватает.

Челябинск, Юлия Димова

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