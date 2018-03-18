К 10 часам утра в Челябинской области проголосовало почти 10% избирателей

На 10 часов утра явка избирателей Челябинской области составила 9,98 процента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные о ходе голосования обнародовал Центризбирком РФ. Примечательно, что на выборах 2012 года в первые несколько часов с момент открытия избирательных участков проголосовало почти вдвое меньше южноуральцев. Явка составила 5,38 процента.

Отметим, сегодня на Южном Урале работает 2 тысячи 305 избирательных участков, из них 20 временных – 15 в больницах, 4 – в СИЗО, 1 – на железнодорожном вокзале Челябинска.

Большинство участков открылись в 8 часов утра, однако 110 пунктов голосования начали работу в 6 и 7 часов по заявкам предприятий.

Все без исключения избирательные участки прекратят работу сегодня в 20 часов.

Челябинск, Юлия Димова

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