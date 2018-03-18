К полудню на Южном Урале проголосовало более четверти избирателей

На 12:00 явка избирателей Челябинской области на выборах президента РФ составила 27,78 процента. Такие данные опубликованы на официальном сайте Центризбиркома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активнее всего голосуют жители Пластовского, Кунашакского, Кизильского районов, а также Карабаша, Южноуральска и Металлургического района Челябинска.

В аутсайдерах – Златоуст, Миасс, Калининский и Центральный районы областного центра.

Всего в списке избирателей Челябинской области значится 2 миллиона 597 тысяч 899 человек.

Напомним, сегодня в регионе работает 2 тысячи 305 избирательных участков, из них 20 временных – 15 в больницах, 4 – в СИЗО, 1 – на железнодорожном вокзале Челябинска.

Большинство пунктов голосования открылись в 8 часов утра. Между тем, 110 избирательных участков «по заявкам предприятий» начали работу в 6 и 7 часов.

К 10:00 явка избирателей достигла 9,98%, что практически вдвое выше числа проголосовавших к этому времени на президентских выборах в 2012 году.

Впоследствии ЦИК подкорректировала данные: показатель снизился до 9,05%.

Челябинск, Юлия Димова

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