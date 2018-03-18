«Учителя пришли с чемоданами…» Наблюдатели сообщают о нарушениях на выборах в Челябинске

На выборах президента РФ в Челябинске и его пригороде общественники зафиксировали многочисленные нарушения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о нарушениях в ходе голосования сообщают в соцсетях волонтеры, работающие на избирательных участках в качестве наблюдателей, а также представители мониторинговых групп общественной палаты Челябинской области.

Нарушения самые разные: от традиционных – недопуск наблюдателей на участки, заполнение списков голосующих «на дому» карандашами, проведение опросов и конкурсов селфи на территориях избирательных участков, подвоза избирателей, вбросов – до фантастических.

Так, сообщается, что в одной из школ директор якобы обязала всех учителей прийти в воскресенье на работу с чемоданами разной одежды: они должны были несколько раз переодеваться в школьном музее, выходить в запасную дверь и заходить на участок, расположенный в этой школе, голосуя несколько раз. Вариант, на первый взгляд, невозможный, но информацию передали в облизбирком и миссию ОБСЕ.

Также наблюдатели жалуются на беспорядок с открепительными удостоверениями и дополнительные списки избирателей. Одной из жертв такой неразберихи стал депутат законодательного собрания Челябинской области Сергей Буяков, приехавший на выборы не по прописке в гимназию №80 Челябинска. Фамилию парламентария не нашли в списке зарегистрированных избирателей, несмотря на то, что ранее он подавал заявку через портал госуслуг, а не получив ответа, лично съездил на участок по месту жительства и получил открепительный талон. Однако на участке заявили, что документ недействительный, поскольку требует подтверждения. В итоге Буякову, спешившему на митинг-концерт в честь присоединения Крыма к России, предложили подождать два часа, чтобы прояснить ситуацию.

По данным общественной палаты региона, реальное нарушение было зафиксировано в Копейске, где местный житель пытался вынести бюллетень за пределы участка. В УИК мониторинговой группе пояснили, что горожанин охотится за бюллетенями каждые выборы. На место вызвали полицейских. В отношении нарушителя составили административный протокол. На этом все закончилось. Еще 45 сообщений от южноуральцев в ходе выборов поступило на телефон «горячей линии». Большинство звонивших просили разъяснить порядок организации голосования и работы видеокамер.

Челябинск, Юлия Димова

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