На Южном Урале ветер снес крышу ТРК и обрушил электросети (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Челябинской области сообщают о последствиях ураганного ветра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чрезвычайные происшествия в связи с ухудшением погодных условий зафиксированы сразу в нескольких южноуральских городах.

Сегодня около 5:30 в копейском поселке Старокамышинск шквалистый ветер оборвал линии электропередач, в результате чего населенный пункт оказался полностью обесточен.

Около 7 часов подачу электроэнергии в жилые дома возобновили, однако потребителей поджидал новый «сюрприз».

Из-за аварии на электросетях не удалось запустить насосное оборудование, в связи с чем жители Старокамышинска остались без воды. По последним данным, около 9 часов водоснабжение в поселке восстановлено.

Последствия урагана почувствовали на себе и жители Миасса. Минувшей ночью ветер снес крышу торгового комплекса «Слон» на улице Автозаводцев. Огромный кусок металлической кровли обрушился на входную группу ТРК. По предварительной информации, пострадавших нет. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что спасатели на место обрушения не выезжали. В настоящее время периметр торгового комплекса оцеплен, вход в здание открыт со стороны улицы Романенко.

О последствиях шквалистого ветра сообщают также жители Магнитогорска. В одном из дворов на улице Маяковского установленное на крыше металлического ограждение разбило припаркованный возле подъезда автомобиль.

Напомним, накануне в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. По данным синоптиков, днем 19 марта в связи с прохождением атмосферных фронтов в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный и очень сильный снег с усилением ветра до 20-25 метров в секунду, налипание мокрого снега на провода, сильная гололедица, местами метели, на дорогах снежные заносы.

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

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