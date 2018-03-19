Природный инстинкт: в Кыштыме многодетная мать зарезала супруга

Жительница Челябинской области расправилась с мужем на глазах у детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедией закончилась семейная ссора, произошедшая в минувшие выходные в одном из домов Кыштыма.

30-летняя мать четверых детей, самому младшему из которых всего 3 месяца, повздорила с супругом, пришедшим домой в пьяном виде. В ходе конфликта глава семейства принялся избивать супругу и дочь, пытавшуюся помешать отчиму, сообщает «Кыштымский рабочий».

В ответ хозяйка схватила со стола нож и несколько раз ударила им обидчика в спину и грудь. От полученных травм 35-летний мужчина скончался.

Вскоре убийцу задержали. По факту гибели южноуральца начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Добавим, подозреваемая в тяжком преступлении оставлена под домашним арестом.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.03.18

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