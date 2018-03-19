В Озерске директор школы-интерната устроил праздничный банкет за счет учащихся

В Челябинской области директор коррекционного учреждения осужден за растрату бюджетных денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в коррупционном преступлении уличили руководителя специальной общеобразовательной школы-интернат №37 Озерска.

В суде установлено, что в октябре 2016 года директор организации в связи с праздничным банкетом, посвященном юбилею школы, на два дня отменил занятия.

Более того, он дал поручение заведующей производством МУП «Комбинат школьного питания», с которым у интерната был заключен договор, подготовить фиктивные справки о получении питания льготных категорий учащихся за эти два дня.

Таким образом, не желая расходовать личные средства, руководитель школы-интерната потратил средства, выделяемые для воспитанников учреждения, на изготовление праздничных блюд и сервировку стола.

Впоследствии руководитель МУПа выставил «юбиляру» счет на оплату, был подписан акт, после чего деньги поступили на счет «Комбината школьного питания».

Директора интерната задержали, вменив ему растрату с использованием служебного положения. В ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме возместил причиненный бюджету материальный ущерб.

По решению Озерского городского суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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