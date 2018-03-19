Южноуральский школьник угодил под колеса сразу двух авто (ВИДЕО)

В Сатке две легковушки сбили ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, дорожная авария произошла в конце минувшей недели на улице Пролетарской.

По данным водителя ВАЗ-2113, школьник перебегал дорогу в неположенном месте, поэтому он и мужчина за рулем «Лады Приора», ехавший в соседнем ряду, сбили подростка, не заметив его в темноте.

Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибам госпитализировали.

В ходе административного расследования были опрошены очевидцы ДТП.

Один из свидетелей предоставил запись с камеры видеорегистратора, запечатлевшей момент аварии.

На записи видно, как трое школьников подходят пешеходному переходу. Затем первый мальчик вприпрыжку пересекает проезжую часть на «зеленый». Следом за ним бежит второй школьник, едва успевая до смены сигналов Добежавшего до середины дороги ребенка на полном ходу сбивают две легковушки. Как выяснилось, автомобилисты начали движение на «красный».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины дорожного инцидента.

Челябинск, Юлия Димова

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