Уральские трассы закрыли для фур и рейсовых автобусов

На федеральных трассах Курганской области введены временные ограничения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», запрет на движение большегрузного и рейсового автотранспорта действует сегодня с 10:30 часов в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Ограничения обусловлены опасными метеоусловиями: сильный ветер с порывами до 20-25 м/с, метель, снежные заносы, ограниченная видимость.

По предварительной информации, временные ограничения будут сняты сегодня в 20 часов, но если погода к вечеру не изменится, могут быть продлены.

Подрядным организациям АО «УралАвтодор» совместно с органами ГИБДД поручено ограничить движение на закрепленных участках трассы, расчистить стоянки и площадки для отдыха автомобилистов.

Напомним, накануне вечером из-за штормовых явлений дорожники ввели ограничения на федеральной трассе М5 в Челябинской области.

Сегодня в 6 часов участок автодороги от Ашинского до Чебаркульского районов открыли для движения большегрузов. Для расчистки трассы от снега и наледи была задействована спецтехника, дорожники использовали свыше 1,4 тысячи тон песко-соляной смеси.

Челябинск, Юлия Димова

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