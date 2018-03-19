«Это наезд, так наезд»: в Челябинске легковушка залетела под трамвай

В Челябинске легковушка столкнулась с трамваем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня после полудня на перекрестке улиц Дзержинского и Машиностроителей. По информации очевидцев, водитель Mitsubishi, поворачивая налево, не пропустил вагон, следовавший по маршруту №8.

Водитель трамвая применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Судя по опубликованным в интернете фото, у легковушки полностью разбита передняя часть.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска РИА «Новый День» сообщили, что пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время инспекторы оформляют дорожно-транспортное происшествие.

Добавим, ДТП с трамваем активно обсуждают пользователи соцсетей. «Вторая авария за 3 дня», – констатировал челябинец.

«Ну, это совсем без глаз надо уродиться», – оценил навыки вождения автомобилиста другой горожанин. «Это наезд, так наезд...», – иронично отметил третий.

Еще одна местная жительница порекомендовала участникам движения быть взаимовежливыми, а вагоновожатым при возможности уступать проезд автомобилям. «Да слева трамвай всегда там хорошо видно и заранее можно затормозить спокойно. Водитель явно хорошо летел», – подытожил челябинец.

Челябинск, Юлия Димова

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