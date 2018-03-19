В Чебаркуле найден мертвым военнослужащий по контракту

В Чебаркуле проводится проверка по факту гибели солдата-контрактника.

Как сообщил РИА «Новый День» правозащитник Алексей Ковалев, бездыханное тело мужчины обнаружили в его собственной квартире накануне вечером. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа: следов насильственной смерти на теле военнослужащего не зафиксировано.

В настоящий момент по факту случившегося проводится доследственная проверка. Уже известно, что трагедия связана с проблемами в личной жизни.

«К военной службе данный инцидент не имеет никакого отношения, история до суда не дойдет», – уверенно заявил г-н Ковалев.

В крови погибшего эксперты зафиксировали большую дозу этилового спирта. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства, проверка продолжается.

Напомним, это не первый случай гибели на Южном Урале военнослужащих по контракту. В конце февраля в воинской части Росгвардии в Озерске обнаружили мертвой женщину-прапорщика.

По словам коллег, перед тем, как выйти в наряд, она отпросилась в туалет – больше живой ее никто не видел.

Среди возможных мотивов гибели военнослужащей по контракту также назывались проблемы личного характера.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.03.18

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