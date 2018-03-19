В Челябинске маршрутчики-мигранты подрались с пассажирами

В Челябинске водители маршрутных такси устроили разборки с клиентами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео дорожного конфликта, произошедшего днем 18 марта на остановке «Комсомольская площадь», опубликовали в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, как несколько гастарбайтеров выясняют отношения с двумя парнями на выходе из салона микроавтобуса 128 маршрута.

В следующий момент маршрутчик с монтировкой в руках набрасывается на оппонентов, те убегают от него на середину проезжей части, затем вся компания возвращается на остановку, разборки продолжаются на кулаках.

По словам очевидцев, в кадр не вошло «бодрое начало драки, когда маршрутчику расквасили нос». Доказательством этих слов служит последний кадр видео, где автор заснял на пешеходном переходе лужицу крови.

Потасовка то утихала, то разгоралась с новой силой до тех пор, пока к участникам драки не подошел дежуривший поблизости сотрудник ГИБДД. Очевидцы происшествия стали возмущаться и наперебой рассказывать свои версии произошедшего. На этом видео обрывается.

В пресс-службе УМВД Челябинска РИА «Новый День» уточнили, что о массовой драке на остановке в дежурную часть сообщили очевидцы. В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины конфликта.

Челябинск, Юлия Димова

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