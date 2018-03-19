Подвоз избирателей: в челябинской многоэтажке в день выборов заработал неисправный лифт

Жители Челябинска удивились кратковременному запуску вышедшего из строя лифта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «мистическая» история в день выборов президента произошла в 9-этажном доме по улице Братьев Кашириных.

По словам собственницы одной из квартир, около полугода жильцы многоэтажки, среди которых большое количество пенсионеров и инвалидов, вынуждены обходиться без лифта.

Некоторое время назад жилищная комиссия постановила заменить лифтовое оборудование, эксплуатирующееся с момента постройки дома в 1980 году.

Кабину и подъемный механизм заменили, однако при сдаче нового объекта выяснилось, что оборудование установили неправильно и необходим дополнительный ремонт. На этом все и закончилось.

Удивлению горожанам не было предела, когда лифт, который долгое время не запускали по техническим причинам, внезапно начал работать.

Около 10 утра 18 марта жильцам предоставили возможность спуститься с высоких этажей «комфортно» и отправиться на избирательные участки, пишет «31 канал».

Челябинцы отмечают, что весь день лифт издавал страшные звуки: гремел, гудел и грозился обрушиться в шахту с пассажирами. А около 22 часов снова встал и больше не включался.

По последним данным, лифтовое оборудование могут снова запустить в работу к 31 марта. По какому поводу жильцам на этот раз собираются устроить праздник, пока остается загадкой.

Челябинск, Юлия Димова

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