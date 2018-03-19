Обесточен дважды: Михеевский ГОК не устоял перед стихией

Южноуральцы в очередной раз смогли убедиться в надежности производств Русской медной компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России, накануне в 15:56 часов на территории Михеевский ГОК произошло аварийное отключение электроэнергии.

Из-за разгула стихии вышла из строя работающая в тупиковом режиме воздушная ЛЭП 220 кВ «Обогатительная – Михеевский ГОК». Автоматические включение энергосетей оказалось безуспешным.

Впоследствии аварию на месторождении медно-порфировых руд в Варненском районе, устранили. Как оказалось, ненадолго.

Повторное отключение электроэнергии произошло сегодня в 05:11 часов. В результате очередного ЧП на электростанции предприятия прекратили работу 22 газопоршневые установки.

Сама станция снизила нагрузку с 86 МВт до нуля без потери собственных нужд. Через несколько часов предприятие возобновило работу в прежнем режиме. Информации о нарушении технологических процессов из официальных органов не поступало.

Отметим, деятельность Михеевского ГОКа с момента его открытия в 2014 году и до сих пор является объектом пристального внимания со стороны общественности.

В январе текущего года активисты движения «Стоп ГОК» обратились к президенту России с просьбой проверить работу ЗАО «Михеевский ГОК» – предприятия Русской медной компании. Участники эко-движения заявили, что согласно ответу, полученному из регионального управления Роспотребнадзора, предприятие 1 класса опасности с объёмами отходов более 13 миллионов тонн в год до настоящего времени не введено в эксплуатацию, а значит, не платит за негативное воздействие на окружающую среду.

Напомним, в пригороде Челябинска та же компания занимается строительством Томинского ГОКа.

Сокрытие реального ущерба окружающей среде, по мнению общественников, подрывает национальные интересы России, в том числе в связи с возможным использованием коррупционных схем.

Челябинск, Юлия Димова

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