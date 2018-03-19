Человек, похожий на Дубровского… Южноуральцы заподозрили, что губернатор не все свои силы бросил на подготовку к выборам президента

Жители Челябинской области обнаружили скучающего губернатора в главном универсальном магазине Москвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», читатели одного из магнитогорских СМИ прислали в редакцию фотографии человека, очень похожего на главу Южного Урала. По данным автора, снимки сделаны за несколько дней до выборов президента РФ.

Мужчина в куртке и кепке – в таких же видели г-на Дубровского – умиротворенно расхаживает по московскому ГУМу, на одной фотографии сладко зевает под цветущей сакурой, на другой – разговаривает с кем-то по телефону.

«Пока Южный Урал готовится к выборам, губернатор зевает в московском ГУМе?.. И как тут не вспомнить про слухи, которые уже отправили Дубровского в Минпромторг РФ, где ему якобы уже нагревают кресло замминистра. Может, действительно, Дубровский уже решил пройтись по ГУМу и подобрать себе несколько обновочек для жизни в столице, – пишет интернет-газета «БезФормата.ru», ссылаясь на «Верстов.инфо». – Хотя, всё это опять же слухи, а, значит, губернатор должен держать руку на пульсе предвыборной ситуации в Челябинской области. Наверное, этому и был посвящен тот самый телефонный разговор. Опять-таки, если это был губернатор, конечно».

В пресс-службе губернатора Челябинской области подтвердить, как и опровергнуть тот факт, что на снимках изображен Борис Дубровский, затруднились.

Челябинск, Юлия Димова

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