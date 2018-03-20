СПЧ требует наказать гособвинителя за оскорбление экс-сенатора Цыбко

Член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин потребовал привлечь к ответственности гособвинителя, оскорбившего экс-сенатора Константина Цыбко в областном суде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая жалоба направлена прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву.

«16 февраля 2017 года, выступая в судебном заседании, прокурор Галина Чеблакова заявила о том, что суд первой инстанции вышел за пределы обвинения в отношении Константина Цыбко, однако сделал это обоснованно. Несмотря на то, что слова прокурора были зафиксированы на аудионосители, прокурор заявил о том, что она этого не говорила. В феврале 2018 года на одном из заседаний Чеблакова назвала Цыбко «засранцем». Она также заявила о том, что «если послушать какого-то Цыбко», то пострадают высокопоставленные лица Челябинской области», – говорится в официальном обращении.

В то же время адвокаты осужденного экс-сенатора обратились к экспертам для дословной расшифровки фонограммы и оценки произнесенных прокурором слов. Лингвисты пришли к выводу, что адресованное Цыбко выражение «засранец» содержит негативную оценку его личности, действий, поступков. Также слово имеет отрицательную коннотацию, характеризуется презрительной экспрессивно-стилистической окраской и, исходя из вышеуказанных обстоятельств, носит оскорбительный характер.

Сторона защиты настаивает на том, что унизительное слово о было произнесено в присутствии трех судей, однако служители Фемиды оставили слова прокурора без внимания. По мнению адвокатов, данная несдержанность гособвинителя может грозить ей уголовным делом по части 1 статьи 297 УК РФ («Неуважение к суду»), предусматривающим наказание от штрафа до ареста.

В связи с этим член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ считает необходимым поставить перед главой областного надзорного ведомства вопрос о должностной ответственности прокурора «за правовой нигилизм и неуважение к правам человека», отстранив гособвинителя от процесса по делу Цыбко и, заменив его «на объективного и непредвзятого прокурора».

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области РИА «Новый День» прокомментировать ситуацию с жалобой на гособвинителя Галину Чеблакову затруднились, заявив, что обращение члена СПЧ в отделе жалоб пока не зарегистрировано.

В пресс-службе Челябинского облсуда от комментариев также воздержались, предложив дождаться следующего судебного заседания по рассмотрению жалобы на приговор Цыбко. Прения сторон, в которых планируется участие одного из трех адвокатов бывшего сенатора, назначены на 22 марта.

Челябинск, Юлия Димова

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