Южный Урал завалит снегом

Снегопады в Челябинской области задержатся до конца недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем синоптики прогнозируют переменную облачность, в большинстве районов небольшой, умеренный снег, на юге – мокрый, в отдельных районах слабые метели, в южных районах возможно отложение мокрого снега на проводах.

По данным Челябинского гидрометцентра, столбики термометра опустятся до -2, -7 градусов, на юге ожидается до +1. В ночь на среду значительно похолодает: -13, -18 градусов, при прояснении – до -21. Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 13 метров. Из-за разницы в ночных и дневных температурах на дорогах ожидается гололедица.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.03.18

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