На Южном Урале сдвигаются сроки паводка

Весеннее половодье в Челябинской области начнется позже обычного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты Нижнее-Обского водного управления отмечают, что предпаводковая ситуация в регионе находится в пределах средних многолетних значений.

По данным эксперта отдела водных ресурсов Анны Второвой, повышение уровня воды в реках бассейна Тобола и Урала ожидается 15-17 апреля.

Что касается Камского бассейна (горнозаводская зона), там из года в год проходит две волны паводка: первая приходится на 25-26 апреля, затем примерно 5-7 мая фиксируется второй пик паводка после схода талой воды с вершин гор.

В текущем году гидрометеорологи, основываясь на температурном режиме, ожидают развитие паводковой волны на 3-4 дня позже обычного. Однако небесная канцелярия еще может преподнести сюрпризы, предупреждает г-жа Второва.

Впрочем, весеннего наводнения специалисты не прогнозируют, надеясь на последствиями малоснежной зимы.

По данным Росгидромета, текущие объемы снегозапасов на Южном Урале на 50% ниже нормы, и даже при выпадении дополнительных осадков и резком повышении дневных и ночных температур в паводковый период подтопления прилегающих к водоемам территорий надеются избежать.

На конец февраля толщина льда на реках составила 30 – 65 см, что на 30 – 45 см меньше нормы и в пределах прошлого года. Толщина льда на озерах 65 -75 см, что также в пределах средних значений.

Эксперты добавляют, что южноуральские водохранилища, построенные еще в советское время, рассчитаны на прохождение катастрофических паводков, фиксирующихся один раз в сто лет.

Чтобы правильно пропустить паводок, гидрологи и гидротехники должны рассчитать объемы поступающей воды. «В створах плотин южноуральских водохранилищ расположены сооружения, которые в зависимости от минимальных и максимальных притоков воды регулируют сбросы», – поясняет Анная Второва. Основной проблемой является дефицит кадров. Не всегда на гидротехнических сооружениях имеются специалисты, способные спрогнозировать нужный объем воды для приема. При этом высвобождение так называемого «ложа водохранилища» является одним из основных этапов прохождения паводковых вод.

В числе территорий, наиболее подверженных затоплению, называют Ашинский и Саткинский районы. На особом контроле остается юг Челябинской области: степные водотоки отличаются маловодностью, в связи с чем зимой реки промерзают до самого дна, и при активном снеготаянии паводковая волна проходит поверх льда. В итоге уровень затопляемости намного выше.

Челябинск, Юлия Димова

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