Южноуралец выставил труп жены на всеобщее обозрение

В Миассе выясняются обстоятельства гибели женщины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне вечером в одном из домов по улице Макеева. Супружеская пара распивала спиртное, когда между ними произошел конфликт. В ходе ссоры глава семейства схватил нож и всадил его избраннице в шею. Следующий удар пришелся в грудь.

Убедившись, что женщина мертва, супруг выставил тело на лестничную клетку. Мертвую женщину в луже крови обнаружили соседи, они вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали 57-летнего подозреваемого, разгуливающего по лестничной площадке с ножом в руках.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Мужчину арестовали. Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.03.18

На Южном Урале сдвигаются сроки паводка. / Южный Урал завалит снегом. / Челябинская полиция задержала «помощника» в поисках работы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»